На Крымском полуострове можно увидеть древний звездопад Лириды

Все жители и гости полуострова скоро смогут наблюдать метеорный поток Лириды.

С неба на землю, начнет падать много-много звездочек, только успевай загадывать желания. Причем делать все основательно, продумывая не то, что каждую мечту, а даже буковки: до метеорного потока еще пару недель, да и любоваться им можно будет несколько ночей подряд. Красивейшее природное световое шоу - первый звездопад весны, который считается одним из самых зрелищных, начнется в третьей декаде апреля.

- Метеорный поток под названием Лириды будет виден практически на всей планете, главное, чтобы созвездие Лиры было над горизонтом, - рассказал «КП-Крым» научный сотрудник Крымской астрофизической обсерватории Сергей Назаров. – Пик звездопада придется на 21, 22 и 23 апреля. Правда, в это время Луна, близкая к полнолунию, будет сильно подсвечивать небо, что конечно же мешает наблюдению за метеорами.

Специалист также посоветовал всем любителям-астрономам, желающим понаблюдать за ночным небосводом, избегать больших городов, которые сильно освещены в темное время суток.

Сергей Назаров объяснил, что лучше всего любоваться Лиридой вдали от населенных пунктов: - Чем темнее небо, тем виднее будет метеорный поток. Можно приехать в нашу Крымскую астрофизическую обсерваторию – в поселок Научный или побывать в таких относительно диких и безлюдных местах полуострова, как Рыбацкая коса, мысы - Тарханкут и Айя.

Или просто выехать ночью в чистое поле и в горы, постелить половичок на траву, лечь на спину и, пожалуйста, смотри, наслаждайся и вспоминай сокровенные мечты.

Правда существует опасность, что ночное небо затянут дождевые тучки, которые не дадут полуночникам увидеть метеорный потока Лириды во всем величии и красоте.

- Пока еще рановато говорить о погоде. Более-менее точный прогноз можно получить дней за семь, не больше, - посетовал ученый. – Остается только надеется, что природа порадует нас безоблачным небом.

В день астрономической весны, 21 марта, крымчане смогли увидеть «воронье полнолуние». Это довольно редкое явление зрелище, когда спутник максимально приблизился к Земле. Расстояние от Луны до нашей планеты составляло в этот день всего 359 380 километров. Погода не подкачала, небо было ясным и жители полуострова могли полюбоваться удивительной Луной.

СПРАВКА

Лириды – это звездопад, который происходит из года в год в апреле. Один из самых древних метеорных дождей получил такое название, потому что кажется, будто метеоры вылетают прямо из созвездия Лиры.