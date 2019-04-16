2019-04-16T18:06:09+03:00
Общество

Провалившуюся в центре Симферополя плитку закрыли поддоном

Ремонтировать тротуарное покрытие чиновники не спешат
Анастасия КУРДЮКОВА
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Глубина провала около 40 см.Глубина провала около 40 см.Фото: Анастасия КУРДЮКОВА
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В Симферополе один из участков ул. Карла Маркса, где провалилась под землю тротуарная плитка, закрыли деревянным поддоном. Там образовалась яма глубиной примерно в 40 см. Кроме того, рядом плитка пошла волной. Площадь поврежденного участка около квадратного метра.

Провал образовался после холодов. Фото: Анастасия КУРДЮКОВА

Провал образовался после холодов.Фото: Анастасия КУРДЮКОВА

- Образовавшуюся дыру ящиками закрыли предприниматели, чтобы никто из прохожих ноги себе вечером не сломал, - говорит сотрудник кафе, недалеко от которого образовался провал. - Власти ремонтировать улицу не спешат. На улице Пушкина, где плитка тоже пошла волной и вот-вот обрушится, никто этот опасный участок до сих пор не оградил.

Яму в центре города ремонтировать не спешат. Фото: Анастасия КУРДЮКОВА

Яму в центре города ремонтировать не спешат.Фото: Анастасия КУРДЮКОВА

Напомним, плитка в центре Симферополя провалилась не в первый раз. Прошлой зимой произошла похожая ситуация.

Кстати, скандальная реконструкция улиц Пушкина на Карла Маркса стоила больше 180 миллионов рублей. На подрядчика было заведено уголовное дело, выставлен штраф в размере 905 тысяч рублей за невыполненные в срок работы. Кроме того, эксперты негодовали из-за того, что в крымской столице укладывали бракованную плитку, которую нужно было вернуть на завод.

Второй опасный участок, который может в любой момент уйти под землю, на ул. Пушкина. Фото: Анастасия КУРДЮКОВА

Второй опасный участок, который может в любой момент уйти под землю, на ул. Пушкина.Фото: Анастасия КУРДЮКОВА

ИСТОЧНИК KP.RU

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