В Симферополе 19 апреля отметят День принятия Крыма в Российскую империю
В Республике Крым готовятся ко Дню принятия Крыма, Тамани и Кубани в состав Российской империи.
Важное историческое событие произошло 236 лет тому назад, в 1783 году.
- 19 апреля в 9.30 пройдет торжественная церемония возложения цветов к Долгоруковскому обелиску, - сообщает пресс-служба Министерства внутренней политики, информации и связи Республики Крым. - В 10.30 – возложение цветов к памятнику императрице Екатерине II Великой.
Для школьников и студентов проведут торжественные линейки и тематические уроки, посвященные празднику.
В музейных учреждениях и библиотеках готовят выставки и тематические мероприятия.
Например, в Крымской республиканской детской библиотеке можно будет познакомится с Манифестом Екатерины II о вхождении Крыма в состав России, который и определил дальнейшую судьбу всего полуострова.
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ИСТОЧНИК KP.RU