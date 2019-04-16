2019-04-16T19:49:22+03:00
Общество

В Симферополе 19 апреля отметят День принятия Крыма в Российскую империю

На полуострове пройдут праздничные мероприятия
Галина КОВАЛЕНКО
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В Республике Крым готовятся ко Дню принятия Крыма, Тамани и Кубани в состав Российской империи.

Важное историческое событие произошло 236 лет тому назад, в 1783 году.

- 19 апреля в 9.30 пройдет торжественная церемония возложения цветов к Долгоруковскому обелиску, - сообщает пресс-служба Министерства внутренней политики, информации и связи Республики Крым. - В 10.30 – возложение цветов к памятнику императрице Екатерине II Великой.

Для школьников и студентов проведут торжественные линейки и тематические уроки, посвященные празднику.

В музейных учреждениях и библиотеках готовят выставки и тематические мероприятия.

Например, в Крымской республиканской детской библиотеке можно будет познакомится с Манифестом Екатерины II о вхождении Крыма в состав России, который и определил дальнейшую судьбу всего полуострова.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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