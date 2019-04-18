В Феодосии сын перепилил замок на сейфе отца и украл 145 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 10:22 2019-04-18T10:22:06+03:00

Подозреваемому грозит до 5 лет лишения свободы

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В дежурную часть полиции Феодосии горожанин принес заявление о том, что у него из дома пропало 145 000 рублей.

Причем в краже пострадавший подозревает своего родного сына, перепилившего навесной замок на сейфе в квартире.

- Задержан 39-летний местный житель, который ранее привлекался к уголовной ответственности и от которого поступили признательные показания, - сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым.

Подозреваемый объяснил, что все деньги потратил на свои нужды. На мужчину завели уголовное дело за кражу.

По п. «в, б» ч.2 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации крымчанину грозит до пять лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU