Симферополец проводил старушку до дома и украл у нее 20 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 13:42 2019-04-18T13:51:09+03:00

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В отдел полиции Симферополя принесла заявление 83-летняя горожанка, которая пожаловалась, что у нее украли 20 300 рублей.

- Пенсионерка рассказала, что на улице попросила молодого человека помочь ей дойти до дома. Парень не отказался и привел бабушку домой, - сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым. - Находясь в ее квартире, молодой человек померил ей давление, дал необходимые медикаменты.

Пока старушка ходила за стаканом воды, парень забрал ее сумку и дал стрекача.

Подозреваемого, а им оказался ранее судимый 21-летний местный житель, вычислили и задержали.

Крымчанин не стал отпираться и признался в краже. С него взяли подписку о невыезде. Было заведено и уголовное дело: по «в» ч.2 ст.158 Уголовного кодекса Российской Федерации ему грозит максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU