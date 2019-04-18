Крымские фермеры получат в 2019 году почти 307 миллионов рублей господдержки

СЕГОДНЯ 15:39 2019-04-18T16:35:05+03:00

Также эти деньги направят на сохраненное и нарощенное поголовье козочек старше года Фото: Анастасия ЖУКОВА

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В 2019 году крымские аграрии получат почти 307 миллионов рублей на поддержку племенного животноводства. Уже стартовал прием документов, который продлится до 6 декабря.

Как сообщили в пресс-службе Минсельхоза Республики Крым со ссылкой на первого замминистра Владимира Анюхина, эти деньги также направят на сохраненное и нарощенное поголовье коров, овцематок и ярок (212 миллионов рублей), козоматок и козочек старше года (94 миллиона рублей).

- Подобные меры поддержки оказываются крымским сельхозтоваропроизводителям, согласно постановления Совета министров Республики Крым, - добавил Анюхин.

Кстати, Крым потратит 700 миллионов рублей на покупку 105 единиц новой сельхозтехники и оборудования. Прогнозируемая субсидия, которую могут выделить крымским заводам в 2019 году - 12,8 миллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU