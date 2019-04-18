В Симферополе 18 апреля возобновили отопительный сезон
В четверг, 18 апреля, в дома симферопольцев возобновили подачу теплоносителя. Это связано с ухудшением погодных условием и снижением температуры воздуха.
- Глава администрации крымской столицы Наталья Маленко поручила руководству теплоснабжающих компаний возобновить подачу тепла в жилой фонд города Симферополя с 18 по 26 апреля, - сообщили в пресс-службе крымской столицы.
Кстати, 16 апреля отопительный сезон возобновился в детских садах и школах Симферополя.
Его отключили в городе 10 апреля. Тогда среднесуточная температура гораздо превышала положенные по законодательству 8 градусов тепла.
Напомним, в Крыму с 19 по 21 апреля объявили штормовое предупреждение. В темное время суток и утром в пятницу в городе Симферополе вполне возможны заморозки 0… -2°. А в последующие дни похолодание придет и в степные и предгорные районы полуострова.
ИСТОЧНИК KP.RU