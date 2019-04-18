В Крыму ожидаются заморозки

СЕГОДНЯ 09:23 2019-04-18T10:53:21+03:00

На полуострове на 19, 20 и 21 апреля объявили штормовое предупреждение

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В ближайшие дня на полуострове будет хозяйничать ненастье: дождь, ветер, а для полного счастья еще и мороз заявит о себе.

- Штормовое предупреждение по Крыму на 19, 20 и 21 апреля, - сообщает ФГБУ «Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Местные синоптики также прогнозируют, что ночью и утром 19, 20 и 21 апреля в степные и предгорные районы Крыма могут нагрянуть заморозки до -2°.

Причем холодные потоки воздуха не обойдут стороной и столицу Республики Крым. В темное время суток и утром в городе Симферополе вполне возможны заморозки 0… -2°.

По сути сбываются прогнозы федеральных метеорологов, которые обещали, что апрель будет дождливым и неуютным. Долгожданное солнышко в полной красе должно себя проявить в мае.

Сейчас же такая неустойчивая погода может огорчить любителей-астрологов, которым нужно безоблачное небо для наблюдения за метеорным потоком Лириды.

ИСТОЧНИК KP.RU