2019-04-19T09:10:57+03:00
Происшествия

Преподавателей симферопольского техникума подозревают в получении взятки в размере 75 тысяч рублей

За эти деньги они должны были выставить студенту оценки
Александра КОРШУНОВА
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Преподавателей «Симферопольского техникума железнодорожного транспорта и промышленности» подозревают в получении взятки в размере 75 тысяч рублей. Как сообщили в пресс-службе Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Республике Крым, за эти средства они должны были выставить в одному из учащихся зачеты и оценки по своим предметам.

При этом занятия и экзамены студент не посещал.

- Уголовное дело возбуждено по материалам оперативных сотрудников отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по городу Симферополю, - добавили в пресс-службе.

На данный момент расследование уголовного дела продолжается, проводятся следственные действия, направленные на полное выяснение всех обстоятельств произошедшего.

Напомним, в Крыму в получении взятки подозревают сотрудника полиции. Его «попросили» не привлекать нарушителя к ответственности за 35 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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