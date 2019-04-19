Прокуратура Крыма возбудила уголовное дело из-за испорченных автобусов «Керчьгоравтотранса»
Прокуратура Керчи провела проверку исполнения требований законодательства в деятельности предприятия «Керчьгортранс». Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
Установили, что из-за ненадлежащего исполнения должностными лицами предприятия по эксплуатацию, техническому обслуживанию и ремонту автобусов "Нефаз".
- Полученные в 2016 году по сублизингу исправные 16 автобусов по состоянию на начало 2019 года были выведены из строя, в том числе в результате разукомплектации, чем причинен ущерб на сумму 8,3 миллиона рублей, - добавили в пресс-службе.
По результатам рассмотрения материалов для проверки, возбудили уголовное дело по статье «Халатность».
Ход расследования контролируется прокуратурой города.
Напомним, на предприятие с проверкой в конце января 2019 года пришли силовики. Оказалось, что некоторые автобусы разукомплектованы, куда подевались детали - неизвестно. Техобслуживание проводилось некачественно и несвоевременно.
ИСТОЧНИК KP.RU