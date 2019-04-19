2019-04-19T10:00:13+03:00
Происшествия

Прокуратура Крыма возбудила уголовное дело из-за испорченных автобусов «Керчьгоравтотранса»

Виновным грозит штраф или арест на несколько месяцев
Александра КОРШУНОВА
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Прокуратура Керчи провела проверку исполнения требований законодательства в деятельности предприятия «Керчьгортранс». Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Установили, что из-за ненадлежащего исполнения должностными лицами предприятия по эксплуатацию, техническому обслуживанию и ремонту автобусов "Нефаз".

- Полученные в 2016 году по сублизингу исправные 16 автобусов по состоянию на начало 2019 года были выведены из строя, в том числе в результате разукомплектации, чем причинен ущерб на сумму 8,3 миллиона рублей, - добавили в пресс-службе.

По результатам рассмотрения материалов для проверки, возбудили уголовное дело по статье «Халатность».

Ход расследования контролируется прокуратурой города.

Напомним, на предприятие с проверкой в конце января 2019 года пришли силовики. Оказалось, что некоторые автобусы разукомплектованы, куда подевались детали - неизвестно. Техобслуживание проводилось некачественно и несвоевременно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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