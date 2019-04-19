Жительнице Симферополя кредитный кооператив вернет 200 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 14:37 2019-04-19T14:37:56+03:00

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Прокуратура Железнодорожного района города Симферополя проверила заявление горожанки, которая жаловалась, что ей не хотят вернуть денежный взнос.

- Заявительница обращалась в кредитный кооператив «Голден-Крым» за возвратом добровольного паевого взноса, однако денежные средства ей не были возвращены, - сообщает пресс-служба прокуратура РК.

Женщина не могла из-за пожилого возраста и неважного материального положения самостоятельно постоять за себя в суде, поэтому прокурор района Железнодорожного района города Симферополя обратился с иском о взыскании паевого взноса на сумму свыше 200 тысяч рублей.

Районный суд поддержал надзорный орган и удовлетворил исковые требования.

- После вступления решения суда в законную силу, прокуратура проконтролирует его исполнение, - отметили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU