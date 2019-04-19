Зампред правительства РФ рассказал, когда в Крыму снизятся цены на топливо
Заместитель председателя правительства России Дмитрий Козак рассказал, что цены на топливо в Крыму получится снизить до общероссийского уровня к середине 2019 года. Об этом он сообщил на пятом Ялтинском экономическом форуме.
- Решения все найдены и в настоящее время реализуются. С нового года на территории Крыма цены на бензин не росли, а на дизельное топливо выросли меньшими темпами, чем в среднем по России. Я думаю, что нам удастся в Крыму выровнять цены со среднероссийским уровнем в середине года, - добавил Козак.
Зампред отметил, что удалось найти новые компании, которые и будут поставлять топливо в Крым.
Сейчас решается проблема логистики.
Кстати, в Крыму в формате эксперимента хотят внедрить цифровые денежные технологии. Это даст возможность зайти на полуостров иностранным инвесторам.
ИСТОЧНИК KP.RU