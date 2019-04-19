2019-04-19T16:00:00+03:00
Общество

Зампред правительства РФ рассказал, когда в Крыму снизятся цены на топливо

Уже удалось найти компании, которые будут поставлять горючее на полуостров
Александра КОРШУНОВА
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Сейчас решается проблема логистикиСейчас решается проблема логистикиФото: Анастасия КУРДЮКОВА
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Заместитель председателя правительства России Дмитрий Козак рассказал, что цены на топливо в Крыму получится снизить до общероссийского уровня к середине 2019 года. Об этом он сообщил на пятом Ялтинском экономическом форуме.

- Решения все найдены и в настоящее время реализуются. С нового года на территории Крыма цены на бензин не росли, а на дизельное топливо выросли меньшими темпами, чем в среднем по России. Я думаю, что нам удастся в Крыму выровнять цены со среднероссийским уровнем в середине года, - добавил Козак.

Зампред отметил, что удалось найти новые компании, которые и будут поставлять топливо в Крым.

Сейчас решается проблема логистики.

Кстати, в Крыму в формате эксперимента хотят внедрить цифровые денежные технологии. Это даст возможность зайти на полуостров иностранным инвесторам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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