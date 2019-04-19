Зампред правительства РФ рассказал, когда в Крыму снизятся цены на топливо

СЕГОДНЯ 16:00 2019-04-19T16:00:00+03:00

Уже удалось найти компании, которые будут поставлять горючее на полуостров

Изменить размер текста: A A

Заместитель председателя правительства России Дмитрий Козак рассказал, что цены на топливо в Крыму получится снизить до общероссийского уровня к середине 2019 года. Об этом он сообщил на пятом Ялтинском экономическом форуме.

- Решения все найдены и в настоящее время реализуются. С нового года на территории Крыма цены на бензин не росли, а на дизельное топливо выросли меньшими темпами, чем в среднем по России. Я думаю, что нам удастся в Крыму выровнять цены со среднероссийским уровнем в середине года, - добавил Козак.

Зампред отметил, что удалось найти новые компании, которые и будут поставлять топливо в Крым.

Сейчас решается проблема логистики.

Кстати, в Крыму в формате эксперимента хотят внедрить цифровые денежные технологии. Это даст возможность зайти на полуостров иностранным инвесторам.

ИСТОЧНИК KP.RU