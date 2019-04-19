В Евпатории построят спорткомплекс за 130 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 17:57 2019-04-19T17:57:18+03:00

Там создадут Всероссийскую базу по дзюдо и самбо

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В пятницу, 19 апреля, на юбилейном Ялтинском международном экономическом форуме подписали соглашение о строительстве спортивного комплекса в Евпатории.

Подписи под документом поставил гендиректор директор Корпорации развития Крыма Наиль Габбасов и гендиректор КРОО «Общество содействия развитию спортивных видов единоборств «Отечество Крым» Алексей Гришакин.

Так, в детской здравнице создадут Всероссийскую базу по дзюдо и самбо «Отечество».

- В рамках проекта планируется строительство спортивного комплекса, включающего спортивный зал, футбольное поле, бассейн, хостел, отель амфитеатр, парковую зону, - рассказали в пресс-службе Корпорации развития РК.

Объем инвестиций - 130 миллионов рублей. Количество создаваемых рабочих мест - 30.

Кстати, в Крыму появится завод по производству кофе. Предполагаемый объем инвестиций по проекту - 500 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU