Аксенов: Объем строительства жилья в Крыму в ближайшие годы вырастет в 4 раза

СЕГОДНЯ 10:59 2019-04-20T11:03:38+03:00

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Глава Крыма Сергей Аксенов в ходе юбилейного Ялтинского международного экономического форума рассказал, что в ближайшие годы объем строительства жилья в республике вырастит ориентировочно в 4 раза.

Он отметил, что строительного бума в Крыму нет, но наблюдается высокая активность предпринимателей.

- Мы понимаем, что течение трех лет нас ожидает увеличение объемов строительства жилья примерно в четыре раза. Это коснется, как индивидуального жилищного строительства, так и многоквартирных домов, - дополнил Сергей Аксенов.

Он уверен, что достичь такого роста помогла реализация национальных проектов, предоставление жилищных кредитов на льготных условиях, а также устранение административных барьеров.

Кстати, зампред правительства РФ рассказал, когда в Крыму снизятся цены на топливо. По его словам, уже удалось найти компании, которые будут поставлять горючее на полуостров.

ИСТОЧНИК KP.RU