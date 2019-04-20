2019-04-20T11:03:38+03:00
Общество

Аксенов: Объем строительства жилья в Крыму в ближайшие годы вырастет в 4 раза

Он отметил высокую активность предпринимателей
Александра КОРШУНОВА
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Достичь такого роста помогла реализация национальных проектовДостичь такого роста помогла реализация национальных проектовФото: Анастасия КУРДЮКОВА
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Глава Крыма Сергей Аксенов в ходе юбилейного Ялтинского международного экономического форума рассказал, что в ближайшие годы объем строительства жилья в республике вырастит ориентировочно в 4 раза.

Он отметил, что строительного бума в Крыму нет, но наблюдается высокая активность предпринимателей.

- Мы понимаем, что течение трех лет нас ожидает увеличение объемов строительства жилья примерно в четыре раза. Это коснется, как индивидуального жилищного строительства, так и многоквартирных домов, - дополнил Сергей Аксенов.

Он уверен, что достичь такого роста помогла реализация национальных проектов, предоставление жилищных кредитов на льготных условиях, а также устранение административных барьеров.

Кстати, зампред правительства РФ рассказал, когда в Крыму снизятся цены на топливо. По его словам, уже удалось найти компании, которые будут поставлять горючее на полуостров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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