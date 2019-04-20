Аксенов: Объем строительства жилья в Крыму в ближайшие годы вырастет в 4 раза
Глава Крыма Сергей Аксенов в ходе юбилейного Ялтинского международного экономического форума рассказал, что в ближайшие годы объем строительства жилья в республике вырастит ориентировочно в 4 раза.
Он отметил, что строительного бума в Крыму нет, но наблюдается высокая активность предпринимателей.
- Мы понимаем, что течение трех лет нас ожидает увеличение объемов строительства жилья примерно в четыре раза. Это коснется, как индивидуального жилищного строительства, так и многоквартирных домов, - дополнил Сергей Аксенов.
Он уверен, что достичь такого роста помогла реализация национальных проектов, предоставление жилищных кредитов на льготных условиях, а также устранение административных барьеров.
Кстати, зампред правительства РФ рассказал, когда в Крыму снизятся цены на топливо. По его словам, уже удалось найти компании, которые будут поставлять горючее на полуостров.
ИСТОЧНИК KP.RU