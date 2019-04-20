2019-04-20T16:40:46+03:00
Экономика

На ЯМЭФ подписали больше 100 соглашений на 215 миллиардов рублей

Всего в мероприятии приняли участие 4,5 тысячи человек
Александра КОРШУНОВА
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Глава Крыма уверен,что форум даст не только экономические, но и политические результатыГлава Крыма уверен,что форум даст не только экономические, но и политические результатыФото: Виталий ПАРУБОВ
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По итогам проведения юбилейного Ялтинского экономического международного форума удалось подписать более 100 соглашений на сумму 215 миллиардов рублей. Также глава Крыма Сергей Аксенов рассказал, что Совмин республики заключил договоренности соглашения со сроками реализации на 8 млрд рублей, благодаря чему будет создано более 1700 рабочих мест.

- Помимо этого, подписаны меморандумы, предполагающие в течение месяца уточнить все планы действий и скорректировать сроки, размером 44 миллиардов рублей, - дополнил глава.

Он уверен, что форум помимо экономических, даст еще и политические результаты.

- Уверен, что все выступающие на форуме и, прежде всего, гости из-за рубежа, уедут с хорошими впечатлениями о полуострове, - подчеркнул Аксенов.

Напомним, в ЯМЭФ приняли участие более 4,5 тысяч человек, из которых более 800 - представители 89 стран мира, в том числе Великобритании, США, Франции, Бельгии, Германии и других стран.

ИСТОЧНИК KP.RU

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