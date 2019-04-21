«Душил и поднес нож к горлу»: Крымчанку спасли от озверевшего мужа

СЕГОДНЯ 10:50 2019-04-21T11:45:52+03:00

Буяну грозит лишение свободы до двух лет

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Сотрудники крымской полиции спасли молодую женщину от пьяного мужа, который угрожал ей расправой.

В дежурную часть полиции Красноперекопского района пожаловалась 38-летняя жительница села Сватово: нетрезвый супруг устроил дебош, в ходе которого душил и подносил к ее горлу кухонный нож.

- Выехавшие на место происшествия полицейские пресекли противоправные действия злоумышленника, - сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым. - Они обезвредили мужчину и изъяли холодное оружие.

Оказалось, что 36-летний гражданин подшофе, то есть находится в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Несмотря, на то, что протрезвев мужчина признал свою вину и даже раскаялся, на него таки завели уголовное дело за угрозу убийством. По ч.1 ст.119 Уголовного кодекса Российской Федерации ему грозит лишение свободы до двух лет.

ИСТОЧНИК KP.RU