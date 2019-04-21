2019-04-21T12:47:18+03:00
Общество

В Крыму 22, 23 и 24 апреля ожидаются заморозки

На полуострове хозяйничает Скандинавский антициклон
Галина КОВАЛЕНКО
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На Крымском полуострове погодой командует холодный Скандинавский антициклон.На Крымском полуострове погодой командует холодный Скандинавский антициклон.Фото: Галина КОВАЛЕНКО
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В ближайшие два-три дня лучше одеваться потеплее: крымские синоптики обещают холод, вплоть до того, что столбик термометра опустится ниже нулевой отметки.

- В ближайшие двое-трое суток, под влиянием Скандинавского антициклона, на полуострове будет, по-прежнему, холодно, - сообщает ФГБУ «Крымское УГМС». - Максимальные температуры воздуха +9…+14°; минимальные +1…+6°, в степных и предгорных районах на поверхности почвы и в воздухе заморозки 0…-2°.

Вдобавок, в центральных, восточных и западных районах до 15 м/с. усилится северо-восточный ветер.

Хотя в этой бочке дегтя нашлось место и для ложечки меда: метеорологи обещают, что дожди прекратятся.

А вот, пресс-служба МЧС Республики Крым в свою очередь предупреждает, что лучше воздержаться от дальних пеших походов, нужно также соблюдать осторожность за рулем автомобилей и при обогреве жилищ различными отопительными приборами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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