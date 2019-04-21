Офицер полиции из Севастополя помогал тушить пожар в Южном Судане
Офицер полиции из Севастополя принял участие в тушении пожара в Республике Южный Судан.
В крупнейшем лагере для беженцев начался сильный пожар.
- Загорелись постройки и жилища граждан, - сообщает пресс-служба МВД России по г. Севастополю. - Ситуацию усугубил ветер, который усилил распространение огня. Жизни людей угрожала опасность.
С огнем боролись наряды полиции Организации Объединенных Наций, в составе одного из которых служит инспектор ГИБДД УМВД России по г. Севастополю майор полиции Максим Блумбах.
Севастополец вместе с представителями полиции других стран сумел потушить пламя и не дать ему перекинуться на другие строения лагеря для беженцев.
- Огонь удалось остановить, - отметили в ведомстве, - и, главное, не допустить человеческих жертв.
Наш земляк служит в городе Бентиу Южного Судана, где находится самый крупный лагерь беженцев в мире - почти 120 000 человек. Там он уже успел отличиться и спасти двух женщин.
ИСТОЧНИК KP.RU