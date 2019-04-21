Офицер полиции из Севастополя помогал тушить пожар в Южном Судане

СЕГОДНЯ 17:45 2019-04-21T18:11:59+03:00

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Офицер полиции из Севастополя принял участие в тушении пожара в Республике Южный Судан.

В крупнейшем лагере для беженцев начался сильный пожар.

- Загорелись постройки и жилища граждан, - сообщает пресс-служба МВД России по г. Севастополю. - Ситуацию усугубил ветер, который усилил распространение огня. Жизни людей угрожала опасность.

С огнем боролись наряды полиции Организации Объединенных Наций, в составе одного из которых служит инспектор ГИБДД УМВД России по г. Севастополю майор полиции Максим Блумбах.

Севастополец вместе с представителями полиции других стран сумел потушить пламя и не дать ему перекинуться на другие строения лагеря для беженцев.

- Огонь удалось остановить, - отметили в ведомстве, - и, главное, не допустить человеческих жертв.

Наш земляк служит в городе Бентиу Южного Судана, где находится самый крупный лагерь беженцев в мире - почти 120 000 человек. Там он уже успел отличиться и спасти двух женщин.

ИСТОЧНИК KP.RU