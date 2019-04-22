Под Симферополем на пешеходном переходе сбили мужчину

СЕГОДНЯ 09:41 2019-04-22T09:41:12+03:00

На участке нет камеры видеофиксации . Фото: Вконтакте/"Автопартнер Крым"

Изменить размер текста: A A

В Симферопольском районе, в селе Строгановка, произошла авария. Там на пешеходном переходе насмерть сбили мужчину.

Как сообщили очевидцы в группе «Автопартнер Крым», водитель автомобиля скрылся с места происшествия.

- Сбили насмерть и скрылись, - написал один из очевидцев ДТП.

Участники группы рассказали, что на этом участке нет камеры фиксации скоростного режима, а светофор, который там установлен, «не помогает».

- Там ничего не видно, темно. Зато теперь освещают, - написал один из пользователей.

Кстати, на выходных в крымских горах застрял УАЗик с двумя пассажирами. Им помогли сотрудники МЧС, которые с помощью такелажного оборудования вытащили автомобиль на проезжую часть.

К счастью, нико из пассажиров не пострадал и в медицинской помощи не нуждался.

ИСТОЧНИК KP.RU