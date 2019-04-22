Под Симферополем на пешеходном переходе сбили мужчину
В Симферопольском районе, в селе Строгановка, произошла авария. Там на пешеходном переходе насмерть сбили мужчину.
Как сообщили очевидцы в группе «Автопартнер Крым», водитель автомобиля скрылся с места происшествия.
- Сбили насмерть и скрылись, - написал один из очевидцев ДТП.
Участники группы рассказали, что на этом участке нет камеры фиксации скоростного режима, а светофор, который там установлен, «не помогает».
- Там ничего не видно, темно. Зато теперь освещают, - написал один из пользователей.
Кстати, на выходных в крымских горах застрял УАЗик с двумя пассажирами. Им помогли сотрудники МЧС, которые с помощью такелажного оборудования вытащили автомобиль на проезжую часть.
К счастью, нико из пассажиров не пострадал и в медицинской помощи не нуждался.
ИСТОЧНИК KP.RU