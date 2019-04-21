В горах Крыма застрял УАЗик с 2 пассажирами
В диспетчерскую «КРЫМ-СПАС» сообщили, что нужна помощь автомобилистам, которые застряли в районе горы Верхний Кок-Асан: в грязи увяз внедорожник «УАЗ» с двумя пассажирами.
Экипаж не мог добраться пешком до ближайшего села: на улице уже было темно, погода холодная и дождливая.
- К месту вызова выдвинулась дежурная смена специалистов Белогорского АСО «КРЫМ-СПАС» в составе 4-х человек и 1 единицы спецтехники, - сообщает пресс-служба МЧС Республики Крым.
С помощью такелажного оборудования, сотрудники чрезвычайного ведомства вытащили автомобиль на проезжую часть.
- К счастью, никто не пострадал и в медицинской помощи не нуждался», - отметили в крымском МЧС и напомнили, что сейчас на полуострове властвует ненастье: холодно, идут дожди, а в темное время суток и по утрам, даже заморозки бывают. Поэтому лучше не отправляться без особой надобности в дальние поездки.
ИСТОЧНИК KP.RU