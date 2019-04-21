В горах Крыма застрял УАЗик с 2 пассажирами

СЕГОДНЯ 14:15 2019-04-21T14:20:01+03:00

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В диспетчерскую «КРЫМ-СПАС» сообщили, что нужна помощь автомобилистам, которые застряли в районе горы Верхний Кок-Асан: в грязи увяз внедорожник «УАЗ» с двумя пассажирами.

Экипаж не мог добраться пешком до ближайшего села: на улице уже было темно, погода холодная и дождливая.

- К месту вызова выдвинулась дежурная смена специалистов Белогорского АСО «КРЫМ-СПАС» в составе 4-х человек и 1 единицы спецтехники, - сообщает пресс-служба МЧС Республики Крым.

С помощью такелажного оборудования, сотрудники чрезвычайного ведомства вытащили автомобиль на проезжую часть.

- К счастью, никто не пострадал и в медицинской помощи не нуждался», - отметили в крымском МЧС и напомнили, что сейчас на полуострове властвует ненастье: холодно, идут дожди, а в темное время суток и по утрам, даже заморозки бывают. Поэтому лучше не отправляться без особой надобности в дальние поездки.

ИСТОЧНИК KP.RU