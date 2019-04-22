Еще одна авиакомпания запустит рейсы из Симферополя в Уфу и Казань

СЕГОДНЯ 13:47 2019-04-22T13:47:10+03:00

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С 17 июня 2019 года из Симферополя открываются прямые рейсы в Уфу и Казань. Перелеты будут осуществляться компанией "ЮВТ Аэро" на на пятидесятиместных самолетах BombardierCRJ-200.

Как сообщили в пресс-службе международного аэропорта крымской столицы, по маршруту Казань-Симферополь рейсы будут осуществляться три раза в неделю: по понедельникам, средам и четвергам.

- А рейсы по маршруту Симферополь - Уфа планируется выполнять два раза в неделю по понедельникам и средам. Время в пути по обоим маршрутам составит 3 часа, - уточнили в аэропорту.

Рейсы будут выполняться до 19 сентября.

- В этом году наша маршрутная сеть не только увеличилась до 55 направлений, но и то, что новые авиакомпании открывают рейсы уже по существующим маршрутам. Это увеличивает частоту перелетов, повышает конкуренцию и делает доступнее авиасообщение между Крымом и другими регионами России, - уверен директор аэропорта «Симферополь» Евгений Плаксин.

Напомним, с 31 марта воздушная гавань Крыма перешла на весенне-летнее расписание полетов. В этот период 14 авиакомпаний будут выполнять рейсы по 55 внутрироссийским направлениям.

ИСТОЧНИК KP.RU