2019-04-22T16:34:22+03:00
Общество

Жительница Севастополя отсудила у больницы 800 тысяч рублей за ампутированную ногу

Во время лечения возникли осложнения
Александра КОРШУНОВА
Поделиться:
Пока решение суда не вступило в законную силуПока решение суда не вступило в законную силуФото: Анастасия КУРДЮКОВА
Изменить размер текста:

Севастопольская городская больница №1 заплатит 800 тысяч рублей морального ущерба 58-летней женщине, которой ампутировали ногу.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры города-героя, в апреле 2016 года она упала на улице и получила травму ноги.

В ходе лечения возникли осложнения, вследствие которых конечность пришлось ампутировать.

- Согласно заключению экспертизы качества медицинской помощи, при лечении были допущены нарушения стандартов и порядка оказания медпомощи, - добавили в пресс-службе прокуратуры.

Прокурор дал заключение о необходимости компенсации женщине морального вреда.

На данный момент решение суда не вступило в законную силу.

Кстати, Следком проводит проверку по факту смерти пациента психиатрической больницы в Симферополе. О причинах и мотивах инцидента пока ничего не сообщается.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24