Жительница Севастополя отсудила у больницы 800 тысяч рублей за ампутированную ногу

СЕГОДНЯ 16:34 2019-04-22T16:34:22+03:00

Пока решение суда не вступило в законную силу Фото: Анастасия КУРДЮКОВА

Во время лечения возникли осложнения

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Севастопольская городская больница №1 заплатит 800 тысяч рублей морального ущерба 58-летней женщине, которой ампутировали ногу.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры города-героя, в апреле 2016 года она упала на улице и получила травму ноги.

В ходе лечения возникли осложнения, вследствие которых конечность пришлось ампутировать.

- Согласно заключению экспертизы качества медицинской помощи, при лечении были допущены нарушения стандартов и порядка оказания медпомощи, - добавили в пресс-службе прокуратуры.

Прокурор дал заключение о необходимости компенсации женщине морального вреда.

На данный момент решение суда не вступило в законную силу.

Кстати, Следком проводит проверку по факту смерти пациента психиатрической больницы в Симферополе. О причинах и мотивах инцидента пока ничего не сообщается.

ИСТОЧНИК KP.RU