Жительница Севастополя отсудила у больницы 800 тысяч рублей за ампутированную ногу
Севастопольская городская больница №1 заплатит 800 тысяч рублей морального ущерба 58-летней женщине, которой ампутировали ногу.
Как сообщили в пресс-службе прокуратуры города-героя, в апреле 2016 года она упала на улице и получила травму ноги.
В ходе лечения возникли осложнения, вследствие которых конечность пришлось ампутировать.
- Согласно заключению экспертизы качества медицинской помощи, при лечении были допущены нарушения стандартов и порядка оказания медпомощи, - добавили в пресс-службе прокуратуры.
Прокурор дал заключение о необходимости компенсации женщине морального вреда.
На данный момент решение суда не вступило в законную силу.
Кстати, Следком проводит проверку по факту смерти пациента психиатрической больницы в Симферополе. О причинах и мотивах инцидента пока ничего не сообщается.
ИСТОЧНИК KP.RU