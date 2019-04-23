В Симферополе БТР столкнулся с легковушкой

СЕГОДНЯ 09:17 2019-04-23T09:35:18+03:00

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В столице региона произошло не совсем обычное дорожно-транспортное происшествие: на дороге столкнулись бронетранспортер и легковушка.

- Авария произошла в районе военной части, расположенной на улице Калинина, - сообщают в соцсети очевидцы. - БТР поворачивал в военчасть, не больше ста метров оставалось, как бац!, не повезло!

В Симферополе БТР "прижал" легковушку.По словам очевидцев ДТП случилось на на улице Калинина, рядом с военной частью. Видео:Татьяна Васильевна/Автопартнер Крым ДТП ДПС

По словам, тех кто видел собственными глазами этот дорожный инцидент военная машина хотела повернуть на право, но якобы иномарка пыталась проскочить, но водитель не просчитал маневра и вышло, то, что вышло!

- Ну, и зачем БТРу доказывать, что твой тазик круче? - такой вопрос задают пользователи соцсети.

- Возле такой техники нужно предельно внимательно смотреть по сторонам - обзор очень плохой! Теперь вот такая ситуация. А не торопился бы обходить его или смотрел бы по сторонам, находясь рядом с этой железкой, то избежал бы этой аварии! - поучают другие.

По предварительной информации люди в ДТП не пострадали.

ИСТОЧНИК KP.RU