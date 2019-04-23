2019-04-23T09:55:12+03:00
Общество

Корабли из Севастополя провели ночную тренировку в Средиземном море

В учениях задействованы фрегаты «Адмирал Григорович», «Адмирал Эссен» и малый ракетный корабль «Орехово Зуево»
Галина КОВАЛЕНКО
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Фрегат «Адмирал Эссен» вместе с другими кораблями выполняет задачи в Средиземном море.Фрегат «Адмирал Эссен» вместе с другими кораблями выполняет задачи в Средиземном море.Фото: Галина КОВАЛЕНКО
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Экипажи кораблей Черноморского флота провели в Средиземном море ночные учения: в темное время суток они учились "общаться" световыми сигналами вместо использования традиционных средств связи.

- В тренировке были задействованы фрегаты «Адмирал Григорович», «Адмирал Эссен» и малый ракетный корабль «Орехово Зуево», - сообщает начальник отдела информационного обеспечения Черноморского флота Алексей Рулев.

В темное время суток моряки оттачивали мастерство по скрытности плавания: военные корабли находились на связи друг с другом в режиме радиомаскировки. Военные моряки всю необходимую информацию передавали с помощью светосигнальных фонарей.

- Вахтенные дежурные, принимавшие такие сигналы, расшифровывали их и отвечали таким же светосигнальным способом, - отметили в пресс-службе Черноморского флота.

ИСТОЧНИК KP.RU

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