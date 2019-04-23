Корабли из Севастополя провели ночную тренировку в Средиземном море
Экипажи кораблей Черноморского флота провели в Средиземном море ночные учения: в темное время суток они учились "общаться" световыми сигналами вместо использования традиционных средств связи.
- В тренировке были задействованы фрегаты «Адмирал Григорович», «Адмирал Эссен» и малый ракетный корабль «Орехово Зуево», - сообщает начальник отдела информационного обеспечения Черноморского флота Алексей Рулев.
В темное время суток моряки оттачивали мастерство по скрытности плавания: военные корабли находились на связи друг с другом в режиме радиомаскировки. Военные моряки всю необходимую информацию передавали с помощью светосигнальных фонарей.
- Вахтенные дежурные, принимавшие такие сигналы, расшифровывали их и отвечали таким же светосигнальным способом, - отметили в пресс-службе Черноморского флота.
ИСТОЧНИК KP.RU