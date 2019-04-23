2019-04-23T11:32:04+03:00
Происшествия

В Кировском районе «УАЗ» столкнулся с иномаркой

Одного из водителей отвезли в больницу
Александра КОРШУНОВА
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На место аварии прибыли сотрудники МЧС. Фото: пресс-служба МЧС РКНа место аварии прибыли сотрудники МЧС. Фото: пресс-служба МЧС РК
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В Кировском районе, недалеко от села Жемчужина, столкнулись два автомобиля - «УАЗ» и «BMW». Как сообщили в пресс-службе МЧС Республики Крым, на место происшествия немедленно выехали сотрудники чрезвычайного ведомства.

Сотрудники ведомства провели боевое развертывание пожарного автомобиля на случай возгорания автомобили в результате столкновения.

Также произвели весь необходимый комплекс мер по противопожарной безопасности на месте ДТП.

- Розлива горюче-смазочных материалов на месте происшествия не было, сотрудники МЧС Крыма оказали содействие работникам ГИБДД для беспрепятственного движения других транспортных средств, - сообщил министр МЧС Сергей Шахов.

Пострадавшего водителя автомобиля «УАЗ» госпитализировали с травмами различной тяжести в Старокрымскую районную больницу.

Кстати, в Симферополе на одной из улиц БТР столкнулся с легковушкой. К счастью, никто не пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU

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