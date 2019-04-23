Фрегат «Адмирал Григорович» из Севастополя выполняет задачи в Средиземном море
Фрегат ЧФ «Адмирал Григорович» покинул Севастополь и вошел в состав группировки ВМФ в Средиземном море.
- Для экипажа фрегата это первый в текущем учебном году выход на выполнение поставленных задач в Средиземное море, - сообщает начальник отдела информационного обеспечения Черноморского флота Алексей Рулев.
Военные моряки, совершая переход из Севастополя в Средиземное море, провели учения в полигонах боевой подготовки флота в Черном море.
Моряки вместе с экипажами вертолетов Ка-27М оттачивали такие навыки, как взлет и посадка воздушного судна на палубу фрегата.
Так же они вели поиск подводной лодки, за которой потом устанавливали слежку.
- Параллельно, с целью проверки слаженности работы всех систем авиакомплексов корабля, проведены тренировки корабельных расчетов, обеспечивающих полеты вертолетов, - отметили в пресс-службе ЧФ.
ИСТОЧНИК KP.RU