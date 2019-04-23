В Крыму пограничники нашли четырех нелегалов из Средней Азии
В Алуште сотрудники Погрануправления ФСБ России по Республике Крым нашли четырех граждан Средней Азии, которые находились незаконно на территории России.
Как сообщили в пресс-службе ведомства, оказалось, что там они жили у 63-летнего мужчины.
- В отношении него составили четыре протокола «Нарушение правил пребывания в РФ иностранных граждан и лиц без гражданства». Также в действиях мужчины содержатся признаки преступления, в организации незаконной миграции, - добавили в пресс-службе.
Что касается мигрантов, то их подозревают по статье Уголовного кодекса Российской Федерации «Использование заведомо подложного документа».
Сейчас в отношении нелегалов проводится дополнительная проверка. По ее итогам примут решение об их депортации и возбуждении уголовных дел.
Напомним, в Старом Крыму сотрудники Погранслужбы задержали 12 нелегалов-строителей. Они работали без каких-либо разрешительных документов.
ИСТОЧНИК KP.RU