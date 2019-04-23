В Крыму пограничники нашли четырех нелегалов из Средней Азии

СЕГОДНЯ 14:52 2019-04-23T14:53:00+03:00

Они жили в Алуште

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В Алуште сотрудники Погрануправления ФСБ России по Республике Крым нашли четырех граждан Средней Азии, которые находились незаконно на территории России.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, оказалось, что там они жили у 63-летнего мужчины.

- В отношении него составили четыре протокола «Нарушение правил пребывания в РФ иностранных граждан и лиц без гражданства». Также в действиях мужчины содержатся признаки преступления, в организации незаконной миграции, - добавили в пресс-службе.

Что касается мигрантов, то их подозревают по статье Уголовного кодекса Российской Федерации «Использование заведомо подложного документа».

Сейчас в отношении нелегалов проводится дополнительная проверка. По ее итогам примут решение об их депортации и возбуждении уголовных дел.

Напомним, в Старом Крыму сотрудники Погранслужбы задержали 12 нелегалов-строителей. Они работали без каких-либо разрешительных документов.

ИСТОЧНИК KP.RU