Трое крымчан подорвались при попытке распилить снаряд
В Ленинском районе, в селе Марьевка, трое мужчин подорвались при попытке распилить артиллерийский снаряд. В результате погиб один человек, а еще двое госпитализированы в тяжелом состоянии. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.
В правоохранительных органах рассказали, что сильных хлопок прозвучал во дворе одного из частных домов.
- По предварительным данным, трое местных жителей с помощью ножовки попытались разобрать артиллерийский снаряд, который сами нашли. В результате он сдетонировал. Один человек погиб, а еще двое получили травмы. Их госпитализировали в медицинское учреждение, - добавили в пресс-службе МВД.
На место происшествия уже выехали руководители территориального отдела полиции и эксперты-взрывотехники.
По результатам проверки примут процессуальное решение.
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ИСТОЧНИК KP.RU