2019-04-23T16:24:21+03:00
Общество

Трое крымчан подорвались при попытке распилить снаряд

Один человек погиб
Александра КОРШУНОВА
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Правоохранительные органы проводят проверкуПравоохранительные органы проводят проверкуФото: Сергей КРИВОПУСТОВ
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В Ленинском районе, в селе Марьевка, трое мужчин подорвались при попытке распилить артиллерийский снаряд. В результате погиб один человек, а еще двое госпитализированы в тяжелом состоянии. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.

В правоохранительных органах рассказали, что сильных хлопок прозвучал во дворе одного из частных домов.

- По предварительным данным, трое местных жителей с помощью ножовки попытались разобрать артиллерийский снаряд, который сами нашли. В результате он сдетонировал. Один человек погиб, а еще двое получили травмы. Их госпитализировали в медицинское учреждение, - добавили в пресс-службе МВД.

На место происшествия уже выехали руководители территориального отдела полиции и эксперты-взрывотехники.

По результатам проверки примут процессуальное решение.

Напомним, в Керчи мужчина провалился в каменоломни. Без воды и еды мужчина провел четверо суток.

ИСТОЧНИК KP.RU

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