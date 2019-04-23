2019-04-23T17:42:06+03:00
Общество

В Крыму посчитали, сколько стоит испечь пасхальный кулич

Продукты со скидкой советуют покупать на сельхозярмарках
Алиса ЦАРИГОРОДЦЕВА
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Хозяюшки потратят от 213 до 740 рублей.Хозяюшки потратят от 213 до 740 рублей.Фото: Анастасия КУРДЮКОВА
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В Крыму подсчитали, во сколько хозяюшкам обойдется самим приготовить пасху. Исходя из разброса цен, она будет колебаться от 213 до 740 рублей. Стоимость продуктов в преддверии праздника озвучил "Крымстат".

Сколько стоят ингредиенты:

Масло сливочное (200 г) - от 41,50 до 220.

Сметана (200 г) - от 20,50 до 43.

Молоко (500 мл) - от 18 до 48.

Яйца (10 шт) - от 40 до 125,99.

Сахар-песок (500 г) - от 12,95 до 31,67.

Мука (1 кг) - от 25,90 до 76.

Изюм (200 г) -39,60 до 160.

Дрожи (50 г) -от 15 до 27,50.

*Цены указаны в рублях.

Напомним, где в Крыму пройдут пасхальные ярмарки: даты и адреса по городам. Сэкономить покупатели смогут в среднем от 15 до 30 процентов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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