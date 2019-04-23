В Крыму посчитали, сколько стоит испечь пасхальный кулич
В Крыму подсчитали, во сколько хозяюшкам обойдется самим приготовить пасху. Исходя из разброса цен, она будет колебаться от 213 до 740 рублей. Стоимость продуктов в преддверии праздника озвучил "Крымстат".
Сколько стоят ингредиенты:
Масло сливочное (200 г) - от 41,50 до 220.
Сметана (200 г) - от 20,50 до 43.
Молоко (500 мл) - от 18 до 48.
Яйца (10 шт) - от 40 до 125,99.
Сахар-песок (500 г) - от 12,95 до 31,67.
Мука (1 кг) - от 25,90 до 76.
Изюм (200 г) -39,60 до 160.
Дрожи (50 г) -от 15 до 27,50.
*Цены указаны в рублях.
Напомним, где в Крыму пройдут пасхальные ярмарки: даты и адреса по городам. Сэкономить покупатели смогут в среднем от 15 до 30 процентов.
ИСТОЧНИК KP.RU