2019-04-23T19:26:03+03:00
Происшествия

В центре Симферополя нашли подпольное казино

Игорный клуб оборудовали в частном доме
Галина КОВАЛЕНКО
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Силовики застали игроков врасплох. Фото: пресс-служба МВД по Республике КрымСиловики застали игроков врасплох. Фото: пресс-служба МВД по Республике Крым
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В Симферополе закрыли подпольный покерный клуб, который работал в частном доме в центре города.

- По оперативным данным, его доход за одну «рабочую смену» составлял до 20 тысяч рублей, - сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым. - Клуб работал 3-4 раза в неделю.

В ведомстве отметили, что игры проходили в режиме строжайшей секретности, но это не спасло заведения от визита сотрудников полиции.

Спецоперацию провели ночью, когда в казино шел очередной турнир по покеру: были задержаны организатор клуба, три работника – дилера, а также около десятка игроков.

Следователи завели уголовное дело за незаконные организацию и (или) проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, совершенные организованной группой. По п. «а» ч.3 ст.171.2 УК РФ подозреваемым грозит лишение свободы до шести лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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