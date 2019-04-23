2019-04-23T19:58:56+03:00
Общество

В Симферополе 24 апреля отключат свет на 4 улицах и одном переулке

Электричества не будет с 8.00 до 17.00
Галина КОВАЛЕНКО
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Весь день нельзя будет пользоваться электроприборами.Весь день нельзя будет пользоваться электроприборами.Фото: Галина КОВАЛЕНКО
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24 апреля, в среду, столица Республики Крым частично останется без света. Проблемы с электричеством возникнут на время: с 8.00 до 17.00 часов.

- Отключения плановые, - сообщает пресс-служба ГУП "Крымэнерго", - и связаны с ремонтными работами различного электрооборудования.

Крымские энергетики просят набраться терпения потребителей и обещают, что ремонт поможет избежать в будущем различных неприятностей, таких как аварийные отключения энергоснабжения.

И так, где же городе Симферополе, 24 апреля, в среду, пропадет свет и нельзя будет пользоваться различными бытовыми электроприборами:

переулок Индустриальный, 1-9, 41;

улица Калинина, 20-28 (четная сторона), 33-37 (нечетная сторона);

улица Калинина/Дзюбанова;

улица Спера, 24-66 (четная сторона ), 37-53 (нечетная сторона);

улица Эскадронная, 16, 15-23 (нечетная сторона)

ИСТОЧНИК KP.RU

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