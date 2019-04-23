В Симферополе 24 апреля отключат свет на 4 улицах и одном переулке
24 апреля, в среду, столица Республики Крым частично останется без света. Проблемы с электричеством возникнут на время: с 8.00 до 17.00 часов.
- Отключения плановые, - сообщает пресс-служба ГУП "Крымэнерго", - и связаны с ремонтными работами различного электрооборудования.
Крымские энергетики просят набраться терпения потребителей и обещают, что ремонт поможет избежать в будущем различных неприятностей, таких как аварийные отключения энергоснабжения.
И так, где же городе Симферополе, 24 апреля, в среду, пропадет свет и нельзя будет пользоваться различными бытовыми электроприборами:
переулок Индустриальный, 1-9, 41;
улица Калинина, 20-28 (четная сторона), 33-37 (нечетная сторона);
улица Калинина/Дзюбанова;
улица Спера, 24-66 (четная сторона ), 37-53 (нечетная сторона);
улица Эскадронная, 16, 15-23 (нечетная сторона)
ИСТОЧНИК KP.RU