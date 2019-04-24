На трассе Судак-Новый Свет столкнулись машины: Пострадали два человека

СЕГОДНЯ 10:47 2019-04-24T10:47:56+03:00

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На трассе Судак-Новый Свет произошла авария с участием двух легковых автомобилей марок «Daewoo Nexia» и «Hyundai Creta». На место происшествия немедленно выехали спасатели.

Как сообщили в пресс-службе МЧС РК, машины столкнулись в районе гостиницы «Горизонт».

Спасатели, с помощью носилок, перенесли двоих пострадавших мужчин, которые находились в автомобиле «Daewoo Nexia», к машине «скорой помощи».

Они оказались жителями Судака.

- При движении соблюдайте скоростной режим, управляйте автомобилем осторожно, учитывая при этом интенсивность движения, особенности и состояние транспортного средства, дорожные и природные условия, - отметил министр МЧС Сергей Шахов.

Напомним, в Кировском районе «УАЗ» столкнулся с иномаркой. Сотрудники ведомства провели боевое развертывание пожарного автомобиля на случай возгорания автомобили в результате столкновения.

ИСТОЧНИК KP.RU