В Симферополе 25 апреля отключат свет на 4 улицах и одном переулке

СЕГОДНЯ 18:55 2019-04-24T18:55:53+03:00

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25 апреля, в столице Республики Крым очередной локальный блэкаут: на четырех улицах и одном переулке пропадет свет. Причем в тех же районах, где была «отключка» и в минувший вторник. По сообщению ГУП "Крымэнерго" электричества не будет с 8.00 до 17.00, потому что энергетики затеяли ремонт электросетей, в том числе начали менять столбы.

Где в Симферополе 25 апреля пропадет электричество:

переулок Индустриальный, 1-9, 41;

улица Калинина, 20-28 (четная сторона), 33-37 (нечетная сторона);

улица Калинина/Дзюбанова;

улица Спера, 24-66 (четная сторона), 37-53 (нечетная сторона);

улица Эскадронная, 16, 15-23 (нечетная сторона)

ИСТОЧНИК KP.RU