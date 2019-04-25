В Крыму проходят учения ракетчиков и артиллеристов дивизионов «Бал», «Бастион» и «Берег»
На полигонах Крыма и Краснодара идут тренировки по прикрытию сил флота, в которых участвуют ракетные и артиллерийские дивизионы «Бал», «Бастион» и «Берег» ЧФ.
- Личный состав дивизионов отработал приведение техники в боевую готовность с выходом из парков и дальнейшем переходом на полигоны, - сообщает пресс-служба Черноморского флота. подготовки.
На следующих этапах учения экипажи боевой техники займутся выдвижением на стрельбища, подготовкой ракетных и артиллерийских комплексов к бою, стрельбе и смене огневых позиций, после совершения пусков и стрельб.
Также боевые расчеты будут обнаруживать радиолокационными станциями надводные цели, передавать данные на командные пункты и выполнять ракетные и артиллерийские стрельбы по морским целям.
Всего в учениях задействовано 50 единиц вооружения и спецтехники и около 300 военных.
ИСТОЧНИК KP.RU