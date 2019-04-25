В Крыму проходят учения ракетчиков и артиллеристов дивизионов «Бал», «Бастион» и «Берег»

СЕГОДНЯ 09:30 2019-04-25T09:33:45+03:00

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На полигонах Крыма и Краснодара идут тренировки по прикрытию сил флота, в которых участвуют ракетные и артиллерийские дивизионы «Бал», «Бастион» и «Берег» ЧФ.

- Личный состав дивизионов отработал приведение техники в боевую готовность с выходом из парков и дальнейшем переходом на полигоны, - сообщает пресс-служба Черноморского флота. подготовки.

На следующих этапах учения экипажи боевой техники займутся выдвижением на стрельбища, подготовкой ракетных и артиллерийских комплексов к бою, стрельбе и смене огневых позиций, после совершения пусков и стрельб.

Также боевые расчеты будут обнаруживать радиолокационными станциями надводные цели, передавать данные на командные пункты и выполнять ракетные и артиллерийские стрельбы по морским целям.

Всего в учениях задействовано 50 единиц вооружения и спецтехники и около 300 военных.

ИСТОЧНИК KP.RU