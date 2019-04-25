Сгоревший в Черном море танкер «Маэстро» отбуксировали из российских вод

СЕГОДНЯ 10:01 2019-04-25T10:01:17+03:00

Один газовоз передавал топливо на другой. Фото: пресс-служба Следкома РФ

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Один из загоревшихся газотанкеров «Маэстро» в Черном море отбуксировали из российских вод. Как сообщили в пресс-службе Росморречьфлота, операция началась 24 апреля в 13.00.

А 02.00 ночи его вывели за пределы зоны ответственности российской стороны.

- По нашим данным, его отбуксируют в порт Измир в Турцию, - добавил собеседник ведомства.

Что касается второго газонтанкера, "Канди", то он сейчас находится в той точке, где и был.

- У нас нет информации о дальнейших действиях с судном. Не наш вопрос, Когда судовладелец примет решение, мы узнает об этом «по факту», - дополнили в пресс-службе.

Напомним, танкеры «Маэстро» и «Канди» под флагом Танзании загорелись 21 января в Черном море. Один газовоз передавал топливо с борта на борт другого, в это время произошло возгорание. На борту обоих судов было 32 члена экипажа - граждане Индии и Турции. 12 из них удалось спасти.

ИСТОЧНИК KP.RU