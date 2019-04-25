2019-04-25T10:01:17+03:00
Происшествия

Сгоревший в Черном море танкер «Маэстро» отбуксировали из российских вод

ЧП произошло в январе 2019 года
Александра КОРШУНОВА
Поделиться:
Один газовоз передавал топливо на другой. Фото: пресс-служба Следкома РФОдин газовоз передавал топливо на другой. Фото: пресс-служба Следкома РФ
Изменить размер текста:

Один из загоревшихся газотанкеров «Маэстро» в Черном море отбуксировали из российских вод. Как сообщили в пресс-службе Росморречьфлота, операция началась 24 апреля в 13.00.

А 02.00 ночи его вывели за пределы зоны ответственности российской стороны.

- По нашим данным, его отбуксируют в порт Измир в Турцию, - добавил собеседник ведомства.

Что касается второго газонтанкера, "Канди", то он сейчас находится в той точке, где и был.

- У нас нет информации о дальнейших действиях с судном. Не наш вопрос, Когда судовладелец примет решение, мы узнает об этом «по факту», - дополнили в пресс-службе.

Напомним, танкеры «Маэстро» и «Канди» под флагом Танзании загорелись 21 января в Черном море. Один газовоз передавал топливо с борта на борт другого, в это время произошло возгорание. На борту обоих судов было 32 члена экипажа - граждане Индии и Турции. 12 из них удалось спасти.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Севастополе на Пасху можно побывать на выставке в Херсонесе
В Крыму с 1 июня отменят национальный роуминг
В Крыму проходят учения ракетчиков и артиллеристов дивизионов «Бал», «Бастион» и «Берег»
Как будет ходить транспорт в Симферополе 1 мая
Погода в Крыму на 25 апреля: днем до +23
В Симферополе 25 апреля отключат свет на 4 улицах и одном переулке
Житель Старого Крыма получил шесть лет тюрьмы за подрыв городской елки
Школьный «Парад Победы» прошел в одной из гимназий Симферополя
В Симферополе 25 апреля стартует патриотическая акция «Георгиевская ленточка»
До конца 2020 года из аварийного жилья расселят почти 1000 крымчан
В Ленинском районе пиротехники взорвали авиабомбу времен войны
Готовность трассы «Тарвида» в Крыму составляет 55 процентов
Крымская энергосистема прошла испытания: Она готова работать в изолированном режиме
Житель Ялты обустроил в своей квартире плантацию конопли
В Севастополе готовят к летнему сезону 50 военных самолетов и вертолетов
В Крыму 25 и 26 апреля ожидаются заморозки
На трассе Судак-Новый Свет столкнулись машины: Пострадали два человека
Возле общежитий Симферополя хотят установить камеры видеонаблюдения
Погода в Крыму на 24 апреля: до +20 и облачно
В Симферополе 24 апреля отключат свет на 4 улицах и одном переулке
В центре Симферополя нашли подпольное казино
Врачебная ошибка: В Севастополе родители умершего мальчика взыскали с больниц 1,7 миллиона рублей
В Крыму посчитали, сколько стоит испечь пасхальный кулич
В Крыму начала работать «горячая линия» по вопросам клещевых инфекций
Трое крымчан подорвались при попытке распилить снаряд
В Крыму пограничники нашли четырех нелегалов из Средней Азии
Фрегат «Адмирал Григорович» из Севастополя выполняет задачи в Средиземном море