Владимир Путин пригласил китайских туристов приехать в Крым
Президент России Владимир Путин пригласил туристов из Китая приехать с визитом в Крым. Об этом он сообщил китайскому изданию "Жэньминь Жибао".
Президент отметил, что за последние пять лет количество туристов, которые приезжают в Россию из Китая, выросло почти вдвое.
Больше всего они отдают предпочтение Санкт-Петербургу и Москве.
Но Путин в свою очередь порекомендовал туристам побывать еще и в Крыму.
- На полуострове стремительно развивается индустрия туризма, создается инфраструктура, а также новые современные санаторные и гостиничные комплексы, - рассказал президент.
Также глава государства отметил гостеприимство и радушие жителей полуострова.
Кстати, в Черноморском районе Крыма, в поселке Оленевка, откроется автокемпинг на 500 мест. На его территории будут находиться домики с кондиционерами, открытие планируется 30 апреля.
ИСТОЧНИК KP.RU