2019-04-25T11:24:25+03:00
Общество

Владимир Путин пригласил китайских туристов приехать в Крым

Президент отметил гостеприимство жителей полуострова
Александра КОРШУНОВА
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На полуострове стремительно развивается индустрия туризмаНа полуострове стремительно развивается индустрия туризмаФото: Александра КОРШУНОВА
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Президент России Владимир Путин пригласил туристов из Китая приехать с визитом в Крым. Об этом он сообщил китайскому изданию "Жэньминь Жибао".

Президент отметил, что за последние пять лет количество туристов, которые приезжают в Россию из Китая, выросло почти вдвое.

Больше всего они отдают предпочтение Санкт-Петербургу и Москве.

Но Путин в свою очередь порекомендовал туристам побывать еще и в Крыму.

- На полуострове стремительно развивается индустрия туризма, создается инфраструктура, а также новые современные санаторные и гостиничные комплексы, - рассказал президент.

Также глава государства отметил гостеприимство и радушие жителей полуострова.

Кстати, в Черноморском районе Крыма, в поселке Оленевка, откроется автокемпинг на 500 мест. На его территории будут находиться домики с кондиционерами, открытие планируется 30 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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