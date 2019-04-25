В крымских горах потерялись туристы из Новосибирска и Челябинска

СЕГОДНЯ 12:19 2019-04-25T12:26:27+03:00

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В среду, 23 апреля, в районе горы «Южная Демерджи» заблудились и не смогли самостоятельно найти дорогу две туристки. Как сообщили в пресс-службе МЧС РК, на место происшествия выехали спасатели.

Они связались с пострадавшими, уточнили из координаты и примерное местонахождение.

Сотрудники МЧС разыскивали заблудившихся туристов около 40 минут.

После этого они обнаружили двух девушек, 21-летнюю жительницу Новосибирска и 23-летнюю уроженку Челябинска.

После этого их эвакуировали к служебному автомобилю.

- Туристов доставили в Алушту. К счастью, в медицинской помощи они не нуждались, - рассказал министр МЧС Сергей Шахов.

В чрезвычайном ведомстве отметили, что сотрудники «КРЫМ-СПАС» уже более 30 раз привлекались к поисково-спасательным работам в горно-лесной зоне, где оказали помощь 74 пострадавшим.

Напомним, в Крыму начала работать "горячая линия" по вопросам клещевых инфекций.

ИСТОЧНИК KP.RU