2019-04-25T18:32:24+03:00
Общество

На ремонт дорог в Симферополе дополнительно выделят 388 миллионов рублей

Работы планируется провести на 26 улицах
Александра КОРШУНОВА
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Средства выделят в рамках проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»Средства выделят в рамках проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»Фото: Анастасия КУРДЮКОВА
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В Симферополе на ремонт 26 улиц в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» выделят почти 400 миллионов рублей.

Как сообщили в пресс-службе администрации крымской столицы, капитальный ремонт хотят провести на улицах Александра Невского, Карла Маркса, Сельская и других.

- Также планируется капремонт двух мостов, расположенных по улицам Гагарина и Толстого, - добавили в пресс-службе администрации.

Кроме того, планируется направить около 110 миллионов рублей на благоустройство территорий города в рамках реализации Государственной программы реформирования жилищно-коммунального хозяйства республики.

Напомним, на реконструкцию набережной реки Салгир в Симферополе выделили 500 миллионов рублей. Все работы должны завершиться до 4 сентября 2019 года. А для очистки реки нужно еще 112 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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