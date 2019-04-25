В Севастополе 1 мая перекроют часть города
В Севастополе 1 мая в городе будут затруднено движение транспорта. Часть улиц перекроют в связи с празднованием 1 мая.
Для проезда с 9.15 и до окончания демонстрации закроют участок от пл. Суворова - ул. Ленина - проспект. Нахимова – пл. Лазарева. Проехать не сможет не только частный, но и общественный транспорт.
- В случае осложнения дорожной обстановки временное ограничение движения, кроме общественного будет введено по ул. Ленина от пл. Ушакова до пл. Суворова, а также ул. Портовая и ул. Троллейбусный спуск, - сообщает пресс-служба правительства Севастополя.
С 23.00 на некоторых улицах введут одностороннее движение:
- на участке ул. Советская (от пересечения с ул. Воронина до ул. Ленина)
- на участке ул. Воронина (от пересечения с ул. Советская до ул. Спуск Шестокова).
Напомним, 29 и 30 апреля в Севастополе ограничат движение транспорта в с празднованием Дня пожарной охраны России.
ИСТОЧНИК KP.RU
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