2019-04-25T19:16:16+03:00
Общество

В Севастополе 1 мая перекроют часть города

Движение ограничат с 9.00
Алиса ЦАРИГОРОДЦЕВА
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Общественный транспорт пустят в объезд.Общественный транспорт пустят в объезд.Фото: Анастасия КУРДЮКОВА
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В Севастополе 1 мая в городе будут затруднено движение транспорта. Часть улиц перекроют в связи с празднованием 1 мая.

Для проезда с 9.15 и до окончания демонстрации закроют участок от пл. Суворова - ул. Ленина - проспект. Нахимова – пл. Лазарева. Проехать не сможет не только частный, но и общественный транспорт.

- В случае осложнения дорожной обстановки временное ограничение движения, кроме общественного будет введено по ул. Ленина от пл. Ушакова до пл. Суворова, а также ул. Портовая и ул. Троллейбусный спуск, - сообщает пресс-служба правительства Севастополя.

С 23.00 на некоторых улицах введут одностороннее движение:

- на участке ул. Советская (от пересечения с ул. Воронина до ул. Ленина)

- на участке ул. Воронина (от пересечения с ул. Советская до ул. Спуск Шестокова).

Напомним, 29 и 30 апреля в Севастополе ограничат движение транспорта в с празднованием Дня пожарной охраны России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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