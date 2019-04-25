2019-04-25T20:07:20+03:00
Общество

«Виталик, под капот надо полить, под капот!»: В Севастополе на платной стоянке загорелась машина

Пожарным потребовалось несколько минут, чтобы потушить огонь [видео]
Галина КОВАЛЕНКО
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Машина изрядно пострадала от огня. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по г. СевастополюМашина изрядно пострадала от огня. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по г. Севастополю
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25 апреля, в четверг, в 16.43 в дежурную часть ГУ МЧС по городу Севастополю поступил тревожный звонок: на платной парковке в районе 5-го километра, что рядом с вещевым рынком полыхает легковушка.

На видео снятом на месте ЧП пожарные тушат автомобиль и громко координируют усилия: «Виталик, под капот надо полить, под капот!»

Севастополь: на платной стоянке в районе 5-километра загорелась иномарка. .Пострадавших нет, но машина изрядно пострадала Причины пожара устанавливается. Видео: пресс-служба ГУ МЧС России по г. Севастополю.

Благодаря таким активным и грамотный действиям, все обошлось: машина хоть изрядно обгорела, но не взорвалась. Не пострадали и люди.

- Огнеборцы прибыли к указанной парковке уже через 8 минут. На тушение подали ствол высокого давления, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС по городу Севастополю. - Через четыре минуты пожар был локализован, а в 17.05 полностью ликвидирован.

И эксперты сейчас устанавливаются причины пожара, который произошел на платной автомобильной парковке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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