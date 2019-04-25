«Виталик, под капот надо полить, под капот!»: В Севастополе на платной стоянке загорелась машина
25 апреля, в четверг, в 16.43 в дежурную часть ГУ МЧС по городу Севастополю поступил тревожный звонок: на платной парковке в районе 5-го километра, что рядом с вещевым рынком полыхает легковушка.
На видео снятом на месте ЧП пожарные тушат автомобиль и громко координируют усилия: «Виталик, под капот надо полить, под капот!»
Севастополь: на платной стоянке в районе 5-километра загорелась иномарка. .Пострадавших нет, но машина изрядно пострадала Причины пожара устанавливается. Видео: пресс-служба ГУ МЧС России по г. Севастополю.
Благодаря таким активным и грамотный действиям, все обошлось: машина хоть изрядно обгорела, но не взорвалась. Не пострадали и люди.
- Огнеборцы прибыли к указанной парковке уже через 8 минут. На тушение подали ствол высокого давления, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС по городу Севастополю. - Через четыре минуты пожар был локализован, а в 17.05 полностью ликвидирован.
И эксперты сейчас устанавливаются причины пожара, который произошел на платной автомобильной парковке.
ИСТОЧНИК KP.RU