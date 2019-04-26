2019-04-26T10:56:34+03:00
Общество

Грузовикам запретили в жару ездить по крымским трассам

Ограничения действуют, когда воздух прогревается выше +32 градусов
Алиса ЦАРИГОРОДЦЕВА
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Такие меры приняли, чтобы сохранить дорожное покрытие в нормальном состоянии.Такие меры приняли, чтобы сохранить дорожное покрытие в нормальном состоянии.Фото: Анастасия КУРДЮКОВА
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В Крыму с 1 июня по 31 августа вводят ограничения для проезда большегрузов по трассам.

- Ограничение будет действовать с 10.00 до 22.00 только при значениях дневной температуры воздуха свыше 32 градусов, - уточнили в пресс-службе Минтранса Крыма.

Такие меры приняли, чтобы сохранить дорожное покрытие в нормальном состоянии.

- Временное ограничение движения не распространяется на международные перевозки грузов, пассажирские перевозки автобусами, перевозку пищевых продуктов, топлива, транспортировку дорожно-строительной техники, а также транспортных средств органов исполнительной власти, в которых предусмотрена военная служба, - добавили в министерстве.

Напомним, трассы "Таврида" нет на карте Google из-за политики США в отношении Крыма.

ИСТОЧНИК KP.RU

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