2019-04-26T11:02:57+03:00
Общество

Крымская пенсионерка получила травмы в горах

Ее нашли в почти в бессознательном состоянии
Александра КОРШУНОВА
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Женщину передали врачам. Фото: пресс-служба МЧС РКЖенщину передали врачам. Фото: пресс-служба МЧС РК
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В Крыму у Аянского водохранилища травмировалась 77-летняя женщина, жительница Симферополя. Она находилась на труднодоступном сколе, поэтому к ней на помощь выдвинулись спасатели.

Как сообщили в пресс-службе МЧС РК, ее нашел охранник объекта, который предоставил ей теплое одеяло для предотвращения переохлаждения.

Но самостоятельно он оказать ей медицинскую помощь не может.

По прибытии на место, спасатели обнаружили пострадавшую в беспомощном состоянии, со спутанным сознанием и с многочисленными ушибами.

- Сотрудники чрезвычайного ведомства оказали пострадавшей 77-летней пенсионерке первую помощь: наложили воротник Шанца и подготовили к транспортировке с использованием жестких носилок, - рассказал министр МЧС РК Сергей Шахов.

После этого ее передали врачами отвезли в село Заречное Симферопольского района.

Напомним, в крымских горах потерялись две туристки из Новосибирска и Челябинска. К счастью, никто из них не пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU

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