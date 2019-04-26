До конца мая в Ялте подсветят пешеходные переходы

СЕГОДНЯ 12:27 2019-04-26T12:27:45+03:00

Уже завершен монтаж крюков и кронштейнов Фото: Александра КОРШУНОВА

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В Ялте начались работы по освещению пешеходных переходов. Всего планируется провести работы на 30 из них. Как рассказали в Службе автомобильных дорог Крыма, на сегодняшний день уже удалось подсветить три перехода в районе Массандры.

Протяженность - 550 метров.

Уже на трех пешеходных переходах в районе Ялты выполнены работы по монтажу крюков и кронштейнов.

- Завершение работ по освещению этих пешеходных переходов планируется в мае, - добавили в пресс-службе.

В будущем планируют осветит еще 28 переходов на участке от села Перевальное до Ялты.

В первую очередь работы проведут в селах Лучистое и Верхняя Кутузовка.

Кстати, Минтранс запретил грузовикам в жару ездить по крымским трассам. Ограничения действуют, когда воздух прогревается выше +32 градусов.

Требования вступят в силу с 1 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU