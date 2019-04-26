До конца мая в Ялте подсветят пешеходные переходы
В Ялте начались работы по освещению пешеходных переходов. Всего планируется провести работы на 30 из них. Как рассказали в Службе автомобильных дорог Крыма, на сегодняшний день уже удалось подсветить три перехода в районе Массандры.
Протяженность - 550 метров.
Уже на трех пешеходных переходах в районе Ялты выполнены работы по монтажу крюков и кронштейнов.
- Завершение работ по освещению этих пешеходных переходов планируется в мае, - добавили в пресс-службе.
В будущем планируют осветит еще 28 переходов на участке от села Перевальное до Ялты.
В первую очередь работы проведут в селах Лучистое и Верхняя Кутузовка.
Кстати, Минтранс запретил грузовикам в жару ездить по крымским трассам. Ограничения действуют, когда воздух прогревается выше +32 градусов.
Требования вступят в силу с 1 июня.
ИСТОЧНИК KP.RU