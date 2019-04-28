Крым посетят делегаты из США и Непала
В Крым приедут представители Швеции, Израиля, США, Великобритании и Непала для обсуждения положения полуострова в мире. Ожидается до 19 народных дипломатов, миротворцев и общественных деятелей.
Делегаты планируют провести встречи с местной общественностью. Кроме этого иностранные гости познакомятся с главными достопримечательностями Крыма. Об этом рассказал президент Всекрымского еврейского конгресса Ян Эпштейн, пишет РИА Новости. Он будет сопровождать делегатов в Симферополе.
Сообщается, что иностранные гости планируют провести на полуострове время с 30 апреля по 5 мая.
Во время своего визита они примут участие в Первомайском шествии и круглом столе, посвященном развитию народной дипломатии.
По словам Эпштейна, в Ялте и Севастополе члены делегации посетят различные музеи и встретятся с местными общественниками. 5 мая гости покинут полуостров и продолжат путешествие по России.
ИСТОЧНИК KP.RU
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