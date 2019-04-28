Крым посетят делегаты из США и Непала

СЕГОДНЯ 10:26 2019-04-28T10:26:31+03:00

Делегаты обсудят важные вопросы и посетят достопримечательности. Фото pixabay.com Фото: соцсети

Они обсудят положение полуострова в мире

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В Крым приедут представители Швеции, Израиля, США, Великобритании и Непала для обсуждения положения полуострова в мире. Ожидается до 19 народных дипломатов, миротворцев и общественных деятелей.

Делегаты планируют провести встречи с местной общественностью. Кроме этого иностранные гости познакомятся с главными достопримечательностями Крыма. Об этом рассказал президент Всекрымского еврейского конгресса Ян Эпштейн, пишет РИА Новости. Он будет сопровождать делегатов в Симферополе.

Сообщается, что иностранные гости планируют провести на полуострове время с 30 апреля по 5 мая.

Во время своего визита они примут участие в Первомайском шествии и круглом столе, посвященном развитию народной дипломатии.

По словам Эпштейна, в Ялте и Севастополе члены делегации посетят различные музеи и встретятся с местными общественниками. 5 мая гости покинут полуостров и продолжат путешествие по России.

ИСТОЧНИК KP.RU