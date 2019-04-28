В Гидрометцентре рассказали о температуре воды в море в регионах полуострова

СЕГОДНЯ 14:29 2019-04-28T14:29:04+03:00

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Эксперты в Гидрометцентре рассказали, на сколько уже прогрелось море в Крыму. По данным экспертов, средняя температура в Черном море в регионах полуострова составляет +11…+12 градусов, а в Азовском +13 градусов.

Если говорить конкретно, по информации сервиса Watsen.info 28 апреля море теплее всего в районе Керченского полуострова, где температура воды составляет +13,2 градусов. Столько же у берегов Судака. В Коктебеле +12,8 градусов, в Большой Ялте +12,3. Холоднее всего в Балаклаве +10,9 градусов, в Севастополе +11,6 и на западе Крыма +11,5.

Синоптики говорят, что в ближайшие дни температура воздуха в Крыму прогреется до +27 градусов и следовательно морская вода тоже станет еще теплее.

ИСТОЧНИК KP.RU