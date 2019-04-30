В Симферополе пациент больницы обокрал своего соседа по палате
В дежурную часть полиции Симферополя поступило заявление от 22-летнего горожанина, который пожаловался, что его сосед по больничной палате, попросил телефон для беседы с близкими, но не вернул.
- По подозрению в совершении данного преступления задержан ранее судимый за имущественные преступления 30-летний житель Алушты, - сообщает пресс-служба МВД по Республике Крыма.
Мужчина признался в совершении преступления и рассказал, что сотовый телефон уже успел продать, а вырученные деньги потратить.
На рецидивиста завели уголовное дело за мошенничество.
По ч.1 ст.159 Уголовного Кодекса Российской Федерации ему грозит лишение свободы до двух лет. Сейчас незаконопослушный крымчанин дал подписку о невыезде.
ИСТОЧНИК KP.RU