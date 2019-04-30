В Симферополе пациент больницы обокрал своего соседа по палате

СЕГОДНЯ 17:02 2019-04-30T17:03:06+03:00

Подозреваемого нашли и взяли подписку о невыезде. Фото: архив "КП"

Подозреваемому грозит до двух лет тюрьмы

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В дежурную часть полиции Симферополя поступило заявление от 22-летнего горожанина, который пожаловался, что его сосед по больничной палате, попросил телефон для беседы с близкими, но не вернул.

- По подозрению в совершении данного преступления задержан ранее судимый за имущественные преступления 30-летний житель Алушты, - сообщает пресс-служба МВД по Республике Крыма.

Мужчина признался в совершении преступления и рассказал, что сотовый телефон уже успел продать, а вырученные деньги потратить.

На рецидивиста завели уголовное дело за мошенничество.

По ч.1 ст.159 Уголовного Кодекса Российской Федерации ему грозит лишение свободы до двух лет. Сейчас незаконопослушный крымчанин дал подписку о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU