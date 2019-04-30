2019-04-30T17:03:06+03:00
Происшествия

В Симферополе пациент больницы обокрал своего соседа по палате

Подозреваемому грозит до двух лет тюрьмы
Галина КОВАЛЕНКО
Поделиться:
Подозреваемого нашли и взяли подписку о невыезде. Фото: архив "КП"Подозреваемого нашли и взяли подписку о невыезде. Фото: архив "КП"
Изменить размер текста:

В дежурную часть полиции Симферополя поступило заявление от 22-летнего горожанина, который пожаловался, что его сосед по больничной палате, попросил телефон для беседы с близкими, но не вернул.

- По подозрению в совершении данного преступления задержан ранее судимый за имущественные преступления 30-летний житель Алушты, - сообщает пресс-служба МВД по Республике Крыма.

Мужчина признался в совершении преступления и рассказал, что сотовый телефон уже успел продать, а вырученные деньги потратить.

На рецидивиста завели уголовное дело за мошенничество.

По ч.1 ст.159 Уголовного Кодекса Российской Федерации ему грозит лишение свободы до двух лет. Сейчас незаконопослушный крымчанин дал подписку о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Севастополе преступника-рецидивиста, обокравшего женщину под Новый год, приговорили к 4 годам тюрьмы
Крымское телевидение отмечает 60-летний юбилей
Дополнительные автобусы запустят в Симферополе в поминальный день
В центре Севастополя появились часы-клумба
В Крыму объявили высокую пожарную опасность: Что запрещено делать
За первые месяцы 2019 года в Крыму родилось 34 двойни
У юного симферопольца изъяли три килограмма «синтетических» наркотиков
Севастопольские прокуроры выявили нарушений при заключении госконтракта на 60 миллионов рублей
В Симферополе с 1 мая возобновит работу троллейбус №20
В Черноморском районе Крыма открыли автокемпинг на 1000 мест
В Севастополе у посетителя бара украли рюкзак
Выставка техники и праздничный концерт: В Севастополе отметили День пожарной охраны
В Крыму турист из Приморского края сорвался с 10-метровой высоты
«Херсонес Таврический» с 1 мая переходит на весенне-летний режим работы
Подводная лодка ЧФ возвращается из Средиземного моря
Перевозки по «единому» билету в Крым стартовали 30 апреля
В Крым не пропустили 8 упаковок запрещенного лекарства
Погода в Крыму на 30 апреля: без осадков и тепло до +25
Следком начал проверку по факту ДТП в Симферопольском районе, в котором погибли 5 человек
В Крыму объявили в розыск водителя: Он сбил пешехода и скрылся
В Крыму оштрафовали 11 нелегальных трудовых мигрантов из Средней Азии
Осенью в детсады в Симферополе пойдут 5 тысяч малышей
В Симферополе девушка помогла упавшей женщине и «обчистила» ее на 40 тысяч рублей
В Керчи спасатели тушили загоревшиеся балконы
На выходных в крымских горах велосипедист травмировал ключицу, а женщина повредила плечо