Погода в Крыму на 4 мая: сухо, ветрено и тепло до +25
4 мая, на Крымском полуострове вполне комфортный день. Но не обошлось без ложки дегтя – объявлено штормовое предупреждение и высокий уровень опасности пожаров.
- В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный до 15 м/с. Температура воздуха днем +23…+25°, - сообщает ФГБУ «Крымское УГМС».
Прогноз погоды по Севастополю: переменная облачность. Без осадков. Ветер южный ночью до 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +9…+11°, днем +17…+19°.
На Южном берегу Крыма: переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный до 15 м/с. Температура воздуха днем +18…+20°.
В Керчи переменная облачность. Без осадков. Ветер южный 5-10 м/с. Температура воздуха днем +20…+22°.
Крымские синоптики обещают, что сегодня и завтра будет тепло и сухо, а вот в понедельник может и дождик брызнуть.
ИСТОЧНИК KP.RU