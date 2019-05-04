Погода в Крыму на 4 мая: сухо, ветрено и тепло до +25

СЕГОДНЯ 04:56 2019-05-04T04:56:44+03:00

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4 мая, на Крымском полуострове вполне комфортный день. Но не обошлось без ложки дегтя – объявлено штормовое предупреждение и высокий уровень опасности пожаров.

- В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный до 15 м/с. Температура воздуха днем +23…+25°, - сообщает ФГБУ «Крымское УГМС».

Прогноз погоды по Севастополю: переменная облачность. Без осадков. Ветер южный ночью до 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +9…+11°, днем +17…+19°.

На Южном берегу Крыма: переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный до 15 м/с. Температура воздуха днем +18…+20°.

В Керчи переменная облачность. Без осадков. Ветер южный 5-10 м/с. Температура воздуха днем +20…+22°.

Крымские синоптики обещают, что сегодня и завтра будет тепло и сухо, а вот в понедельник может и дождик брызнуть.

ИСТОЧНИК KP.RU