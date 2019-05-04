2019-05-04T04:56:44+03:00
Общество

Погода в Крыму на 4 мая: сухо, ветрено и тепло до +25

На полуострове актуально штормовое предупреждение
Галина КОВАЛЕНКО
Поделиться:
На полуострове цветут разные растения.На полуострове цветут разные растения.Фото: Галина КОВАЛЕНКО
Изменить размер текста:

4 мая, на Крымском полуострове вполне комфортный день. Но не обошлось без ложки дегтя – объявлено штормовое предупреждение и высокий уровень опасности пожаров.

- В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный до 15 м/с. Температура воздуха днем +23…+25°, - сообщает ФГБУ «Крымское УГМС».

Прогноз погоды по Севастополю: переменная облачность. Без осадков. Ветер южный ночью до 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +9…+11°, днем +17…+19°.

На Южном берегу Крыма: переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный до 15 м/с. Температура воздуха днем +18…+20°.

В Керчи переменная облачность. Без осадков. Ветер южный 5-10 м/с. Температура воздуха днем +20…+22°.

Крымские синоптики обещают, что сегодня и завтра будет тепло и сухо, а вот в понедельник может и дождик брызнуть.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На трассе Грушевка-Судак пассажирский автобус съехал с дороги и наклонился
Следком начал проверку после ЧП с воздушным шаром, который пролетел с ребенком в районе Феодосии
Появилось видео с воздушным шаром, на котором ребенок пролетел 12 км в районе Феодосии
В крымских горах за сутки спасли двоих туристов
Участники фестиваля «Крымский маяк» устроят большой гала-концерт в Ялте
Погода в Крыму на 3 мая: до + 22 градусов и дождь
«Патриот» с ребенком в салоне застрял в грязи в Крыму
Из Симферополя запустили авиасообщение в Минеральные воды
В Керчи почтили память жертв одесской трагедии 2014 года
Крымчанам запретили устраивать пикники до 5 мая
В Симферополе водитель погиб, врезавшись в дерево
Канатная дорога на Ай-Петри снова работает после длительного перерыва
На озеленение Симферополя потратят 24 миллиона
Аэропорт Симферополя ввел новую льготу для ветеранов Великой Отечественной
"Нет НАТО!": В первомайском шествии в Крыму приняли участие зарубежные делегации
В Крыму осудили молдаванина, который пытался въехать на полуостров по фальшивому украинскому паспорту
Погода в Крыму 1 мая: Штормовое предупреждение и пожарная опасность