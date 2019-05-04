В Крыму границу РФ за один день пересекает 1 500 машин
Пасхальные и майские праздники стали причиной существенное увеличение, в два-три раза, пассажирского и транспортного потоков на автомобильных пунктах пропуска «Армянск» и «Джанкой».
- Так, за последние сутки государственную границу на въезд в РФ пересекли около девяти тысяч человек и почти 1 500 автомобилей, - сообщает пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым.
Причем самой большой популярностью среди въезжающих и выезжающих пользуется пункт пропуска «Джанкой».
Крымские пограничники делают все, чтобы избежать очередей.
С 4 на 5 мая ожидается очередной наплыв в автомобильных пунктах пропуска на выезд из Российской Федерации.
Пограничники советуют гражданам, желающим сэкономить время на пересечении границы пользоваться не только автомобильными пунктами пропуска «Армянск», и «Джанкой», но и не забывать о «Перекопе».
ИСТОЧНИК KP.RU