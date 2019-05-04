В Крыму границу РФ за один день пересекает 1 500 машин

СЕГОДНЯ 09:25 2019-05-04T09:34:07+03:00

В майские праздники нагрузка на автопункты пропуска увеличилась в 2-3 раза

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Пасхальные и майские праздники стали причиной существенное увеличение, в два-три раза, пассажирского и транспортного потоков на автомобильных пунктах пропуска «Армянск» и «Джанкой».

- Так, за последние сутки государственную границу на въезд в РФ пересекли около девяти тысяч человек и почти 1 500 автомобилей, - сообщает пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым.

Причем самой большой популярностью среди въезжающих и выезжающих пользуется пункт пропуска «Джанкой».

Крымские пограничники делают все, чтобы избежать очередей.

С 4 на 5 мая ожидается очередной наплыв в автомобильных пунктах пропуска на выезд из Российской Федерации.

Пограничники советуют гражданам, желающим сэкономить время на пересечении границы пользоваться не только автомобильными пунктами пропуска «Армянск», и «Джанкой», но и не забывать о «Перекопе».

ИСТОЧНИК KP.RU