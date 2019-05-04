В Керчи таксист украл у клиентки телефон за 47 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 13:37 2019-05-04T13:46:42+03:00

Подозреваемого могут лишить свободы на пять лет

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В дежурную часть полиции Керчи принесла заявление горожанка, которая пожаловалась, что после поездки в такси не может найти свой телефон за 47 000 рублей.

- Потерпевшая ехала в такси и разговаривала по телефону, - сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым. - Закончив разговор, женщина положила телефон в карман, из которого в последствии гаджет выпал.

Пассажирка вышла, таксист уехал на следующий заказ. Новый пассажир увидел мобильный телефон и отдал его водителя, который сказал, что это его сотовый.

- Водителю позвонила оператор такси и спросила, не находил ли он на заднем сидении мобильный телефон, на что водитель ответил, что не находил, - отметили в ведомстве.

Таксисту видимо пришлась по душе находка: он выключил телефон, вытащил сим-карту и решил оставить его себе. Сумма ущерба составила

Полиция задержали подозреваемого - 58-летнего местного жителя. Мужчина, который ранее не был судим, сознался в преступлении и написал явку с повинной.

Сейчас он дал подписку о невыезде. На него завели уголовное дело за кражу. По п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ ему грозит лишение свободы до пяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU