В Керчи таксист украл у клиентки телефон за 47 тысяч рублей
В дежурную часть полиции Керчи принесла заявление горожанка, которая пожаловалась, что после поездки в такси не может найти свой телефон за 47 000 рублей.
- Потерпевшая ехала в такси и разговаривала по телефону, - сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым. - Закончив разговор, женщина положила телефон в карман, из которого в последствии гаджет выпал.
Пассажирка вышла, таксист уехал на следующий заказ. Новый пассажир увидел мобильный телефон и отдал его водителя, который сказал, что это его сотовый.
- Водителю позвонила оператор такси и спросила, не находил ли он на заднем сидении мобильный телефон, на что водитель ответил, что не находил, - отметили в ведомстве.
Таксисту видимо пришлась по душе находка: он выключил телефон, вытащил сим-карту и решил оставить его себе. Сумма ущерба составила
Полиция задержали подозреваемого - 58-летнего местного жителя. Мужчина, который ранее не был судим, сознался в преступлении и написал явку с повинной.
Сейчас он дал подписку о невыезде. На него завели уголовное дело за кражу. По п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ ему грозит лишение свободы до пяти лет.
ИСТОЧНИК KP.RU