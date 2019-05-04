В Крыму возле железнодорожных путей нашли 2 авиабомбы

СЕГОДНЯ 15:24 2019-05-04T15:32:47+03:00

Снаряды лежали в траве, рядом с железной дорогой. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по РК.

Снаряды времен Великой Отечественной вывезли на спецполигон и уничтожили

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Скоро отметим 74-летие Победы над фашистской Германией, но до сих на полуострове находят боеприпасы тех времен.

- Две авиационные осколочные авиабомбы весом 10 кг. (АО-10) обнаружены в районе села Фронтовое Ленинского района в 50 метрах от железнодорожных путей, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РК.

Авиабомбы освободили от земли, погрузили на машину и отвезла на специальный полигон, где и их успешно взорвали.

Также недавно в этом же районе, но уже в окрестностях села Соляное, на дне Азовского моря, на глубине 2 метра, местные жители нашли авиабомбу.

- Фугасная авиационная бомба весом 100 кг (ФАБ-100) сохранила свою боевую способность со времен Великой Отечественной войны, - отметили в ведомстве.

И ее уничтожили на месте.

Всего же с начала 2019 года на землях Республики Крым специалисты-пиротехники уничтожили 141 боеприпас, как на суше, так и в акваториях Черного и Азовского морей.

ИСТОЧНИК KP.RU